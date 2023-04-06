В Екатеринбурге сотрудница УрФУ перевела мошенникам около 8 миллионов рублей

Мошенники звонили потерпевшей в течение двух недель. Фото: Алексей Кунилов

Телефонные мошенники убедили заместителя директора департамента УрФУ отдать им накопления и оформить кредиты на 7 миллионов 920 тысяч рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В полицию обратилась женщина с жалобой на звонки неизвестных. Она рассказала, что "сотрудница" портала Госуслуг, "представитель" Центробанка РФ и лжесотрудник МВД последовательно убедили ее снять со счета сбережения и перевести деньги на "безопасные" счета, а потом оформить на себя так называемые зеркальные займы, чтобы заблокировать доступ мошенников к ее средствам и лишить возможности оформить на нее кредиты. Женщина выполнила все указания и перевела на счета злоумышленников заемные деньги. Вскоре потерпевшую попросили оплатить "налоговую печать" в размере 300 000 рублей для "завершения операций". Ей пообещали, что вскоре ее вызовут в банк, где нужно будет предоставить все чеки об операциях. После этого звонки, которые поступали от мошенников в течение двух недель, прекратились.

Женщина пыталась самостоятельно дозвониться до неизвестных, однако никто не отвечал. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Полиция Екатеринбурга призывает жителей и гостей уральской столицы быть бдительными. При звонках неизвестных лучше прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банка или в правоохранительные органы. Необходимо также остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что мошенники под видом сотрудников портала Госуслуг атаковали жителей Свердловской области.