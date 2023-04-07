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Общество / Происшествия
7 апреля 2023, 15:49

Двое мужчин погибли после провала под лед на свердловских водоемах

Спасение провалившегося под лед человека

ЧП случились на Нижне-Сысертском водохранилище и озере Балтым. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

На водоемах Свердловской области погибли двое мужчин. Один из них провалился под лед на Нижне-Сысертском водохранилище, второй на озере Балтым, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Еще двое рыбаков ушли под лед в Новоуральске и Екатеринбурге. Их удалось спасти и доставить на берег. Всего за прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 4 происшествия на водоемах.

В МЧС еще раз напоминают жителям об опасности выхода на весенний лед. Граждан просят не рисковать жизнью: упав в холодную воду, человек сможет продержаться в ней максимум 15 минут, после чего наступит переохлаждение и смерть. 

Ранее сотрудники МЧС спасли 33 провалившихся под лед на акваториях Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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Двое мужчин погибли после провала под лед на свердловских водоемах