Евгений Куйвашев поручил оказать необходимую помощь в ликвидации последствий пожара в селе Бызово

От пожара в селе Бызово пострадали 10 построек различного назначения. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству общественной безопасности и муниципалитету Горноуральского городского округа помочь в ликвидации последствий пожара и оперативно решить вопросы предоставления временного жилья погорельцам села Бызово в случае необходимости. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Днем 9 апреля в экстренные службы Горноуральского городского округа поступило сообщение о возгорании сухой травы в селе Бызово. Ветреная погода способствовала быстрому распространению огня. Тушение пожара было затруднено отсутствием источников воды поблизости. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

В ликвидации возгорания было задействовано 10 единиц техники и более 30 человек личного состава. В 19:08 огнеборцы локализовали пожар на площади 2 000 квадратных метров. В 20:40 открытый огонь был потушен.

От пожара пострадали 10 построек. Сейчас пожарно-спасательные подразделения ведут проливку и разбирают сгоревшие конструкции.

Информации о пострадавших не поступало.

Причину пожара установят пожарные дознаватели.

Видео: Главное управление МЧС России по Свердловской области

Напомним, с 15 апреля Евгений Куйвашев утвердил введение особого противопожарного режима в Свердловской области