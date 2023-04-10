В метро Екатеринбурга остановлено движение поездов

В метро на станции "Площадь 1905 года" на пути упал человек. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбургском метро остановлено движение поездов, следующих в сторону станции "Ботаническая", сообщается в telegram-канале метрополитена.

Причиной остановки стал инцидент, произошедший на станции "Площадь 1905 года". Сообщается, что на пути упал человек.

Известно, что пассажиров попросили покинуть станцию, вход на нее временно ограничен. На место ЧП прибыли медики и полиция.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, удалось установить личность пострадавшего — им оказался житель Верх-Исетского района Екатеринбурга 2004 года рождения.

"Он сам сообщил свои данные полицейским, после чего потерял сознание, так как от падения получил серьезные травмы. Его уже подняли с полотна на платформу. Врачи оказывают ему необходимую помощь", — уточнил Валерий Горелых.

Напомним, ранее из-за возгорания на станции из метро Екатеринбурга были эвакуированы пассажиры.