В Екатеринбурге после инцидента на путях открыли станцию метро "Площадь 1905 года"

На станции метро "Площадь 1905 года" молодой человек потерял сознание и упал на рельсы. Фото: Галина Соловьева

Движение поездов в Екатеринбургском метро восстановлено. Об этом сообщается в telegram-канале метрополитена.

Станция метро была закрыта после того, как на рельсы упал молодой человек.

По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, пострадал мужчина 2004 года рождения. Он получил травмы, помощь ему оказывали медики.

"Станция "Площадь 1905 года" открыта. Остальные станции тоже открывают", — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, движение поездов в метро Екатеринбурга было временно остановлено после полудня.