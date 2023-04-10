В Екатеринбурге после инцидента на путях открыли станцию метро "Площадь 1905 года"

Движение поездов в Екатеринбургском метро восстановлено. Об этом сообщается в telegram-канале метрополитена.
Станция метро была закрыта после того, как на рельсы упал молодой человек.
По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, пострадал мужчина 2004 года рождения. Он получил травмы, помощь ему оказывали медики.
"Станция "Площадь 1905 года" открыта. Остальные станции тоже открывают", — сообщили в пресс-службе метрополитена.
Напомним, движение поездов в метро Екатеринбурга было временно остановлено после полудня.