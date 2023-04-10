Темы дня

Общество / Происшествия
10 апреля 2023, 14:43

В Екатеринбурге после инцидента на путях открыли станцию метро "Площадь 1905 года"

Екатеринбургское метро

На станции метро "Площадь 1905 года" молодой человек потерял сознание и упал на рельсы. Фото: Галина Соловьева

Движение поездов в Екатеринбургском метро восстановлено. Об этом сообщается в telegram-канале метрополитена.

Станция метро была закрыта после того, как на рельсы упал молодой человек.

По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, пострадал мужчина 2004 года рождения. Он получил травмы, помощь ему оказывали медики. 

"Станция "Площадь 1905 года" открыта. Остальные станции тоже открывают", — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, движение поездов в метро Екатеринбурга было временно остановлено после полудня. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.04.2023, 18:46 / Общество
На Среднем Урале от клещей пострадали 303 человека
10.04.2023, 18:17 / Общество
Средства реабилитации инвалидов презентуют на выставке в столице Урала
10.04.2023, 17:41 / Общество
В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 54
10.04.2023, 17:29 / Общество
Свердловские школьники вошли в тройку лидеров по числу первых и призовых мест на Всероссийской олимпиаде
10.04.2023, 17:07 / Общество
В пожаре под Сухим Логом сгорели 8 садовых строений