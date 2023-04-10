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10 апреля 2023, 15:05

В районе Сухого Лога огнеборцы ликвидируют крупный пожар

Пожар

Быстрому распространению огня способствует ветер и большое количество сухой травы. Фото: Галина Соловьева

В СНТ "Светлое" рядом с городом Сухой Лог горят восемь садовых домов. Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В экстренные службы поступило сообщение о том, что в садовом товариществе горит трава. Из-за ветра огонь перекинулся на строения. Площадь пожара составляет ориентировочно 5 гектаров.

Для ликвидации пожара привлечены 52 человека личного состава и 17 единиц техники.

В 15:00 пожарные смогли локализовать огонь. Сгорела сухая растительность на площади 10 га, а также 8 садовых построек. Для опашки территории задействованы два трактора Авиалесоохраны.

Пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил оказать необходимую помощь в ликвидации последствий пожара в селе Бызово.

Областная газета Свердловской области

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