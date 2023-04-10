В пожаре под Сухим Логом сгорели 8 садовых строений

Борьба с пожаром в СНТ "Светлый" продолжается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В СНТ "Светлый" под Сухим Логом сгорели 8 строений различного назначения на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Сейчас на месте ЧП продолжает гореть сухая трава на площади 6 га, при этом огнеборцам удалось локализовать пламя. В борьбе с пожаром задействованы 52 человека, привлечены 17 единиц техники.

Пламя тушат с помощью пожарных стволов, ранцевых установок. Задействованы два трактора Авиалесоохраны. Они проводят опашку территории.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Напомним, пострадавших в результате пожара в СНТ "Светлый" нет.