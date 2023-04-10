Темы дня

Общество / Происшествия
10 апреля 2023, 17:07

В пожаре под Сухим Логом сгорели 8 садовых строений

Тушение пожара

Борьба с пожаром в СНТ "Светлый" продолжается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В СНТ "Светлый" под Сухим Логом сгорели 8 строений различного назначения на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Сейчас на месте ЧП продолжает гореть сухая трава на площади 6 га, при этом огнеборцам удалось локализовать пламя. В борьбе с пожаром задействованы 52 человека, привлечены 17 единиц техники.

Пламя тушат с помощью пожарных стволов, ранцевых установок. Задействованы два трактора Авиалесоохраны. Они проводят опашку территории.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Напомним, пострадавших в результате пожара в СНТ "Светлый" нет.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.04.2023, 18:46 / Общество
На Среднем Урале от клещей пострадали 303 человека
10.04.2023, 18:17 / Общество
Средства реабилитации инвалидов презентуют на выставке в столице Урала
10.04.2023, 17:41 / Общество
В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 54
10.04.2023, 17:29 / Общество
Свердловские школьники вошли в тройку лидеров по числу первых и призовых мест на Всероссийской олимпиаде
10.04.2023, 17:07 / Общество
В пожаре под Сухим Логом сгорели 8 садовых строений