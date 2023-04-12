В Свердловской области Авиалесоохрана за сутки ликвидировала 9 возгораний

9 природных пожаров ликвидированы на Среднем Урале. Фото: Алексей Кунилов

Специалисты Уральской авиалесоохраны оперативно ликвидировали 9 лесных пожаров в Асбестовском, Белоярском, Березовском, Невьянском, Кировградском городских округах, в Слободо-Туринском районе, а также под Екатеринбургом, Алапаевском и Первоуральском. Во всех случаях возгорания произошли по вине местных жителей, не соблюдавших правила пожарной безопасности.

Всего на территории Среднего Урала 11 апреля было зафиксировано 14 природных пожаров. Из них 9 ликвидированы, 3 локализованы. На борьбу с огнем были привлечены 140 человек, а также задействованы бульдозеры, тракторы, автомобили, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Специалисты Уральской авиалесоохраны и МЧС продолжают бороться с лесным пожаром в природном парке "Бажовские места". На заболоченной территории горит сухая трава. С помощью специальной лесопожарной техники прокладывается минерализованная полоса, чтобы не допустить распространение огня. Угрозы населению и строениям нет, ситуация находится под контролем", — рассказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.

Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в регионе утвержден сводный план тушения лесных пожаров. При необходимости в ликвидации возгораний могут задействовать около 2 тысяч единиц техники и больше 4,5 тысяч человек.

Специалисты призывают жителей не разжигать костры, не жечь сухую траву, не бросать непотушенные окурки и не оставлять стекло в лесу. С наступлением сухой погоды риск возникновения возгорания возрастает в несколько раз.

Для сообщений о природных пожарах доступны телефоны: 8 800 100-94-00 и 112. Отправить информацию о возгорании можно через мобильное приложение "Берегите лес".

Ранее лесные пожары были локализованы в Березовском и Кировграде.