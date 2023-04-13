В Каменске-Уральском Роспотребнадзор наказал жителя, который водил больного ребенка в детсад

В Каменске-Уральском родители привели больного ребенка в детсад, из-за чего заразились остальные дети. Фото: Александр Зайцев

В Каменске-Уральском к ответственности привлечен родитель одного из воспитанников детского сада за то, что привел больного ребенка в группу, хотя ранее врач запретил посещение детсада. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным надзорной службы, в январе 2023 года в одном из детских садов Каменска-Уральского были зафиксированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией. В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что разносчиком инфекции стал один из малышей. До этого у него наблюдалась многократная рвота, с такими жалобами родители вместе с ребенком обратились к врачу.

Маленькому пациенту был поставлен диагноз "пищевое отравление, бактериальное, неуточненное". Родителям было рекомендовано оставить ребенка на амбулаторном лечении под контролем участкового врача, детсад посещать было нельзя. Несмотря на это, родители отправили ребенка в группу, что привело к распространению острой кишечной инфекции среди других детей.

По итогам эпидрасследования законный представитель ребенка был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП. Родителю вынесено предупреждение.

В ведомстве добавили, что сейчас Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области рассматривает еще один подобный случай.

Напомним, зимой в сети закусочных Екатеринбурга были зафиксированы случаи отравления.