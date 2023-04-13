В природном парке "Бажовские места" огнеборцы потушили лесной пожар

На борьбу с огнем вышли более 20 человек. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Возгорание в природном парке "Бажовские места" возникло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности местными жителями. Сотрудники Уральской авиабазы уже ликвидировали пожар, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В "Бажовских местах" на болотистой местности горела сухая трава. На борьбу с огнем вышли более 20 человек.

"Чтобы не допустить распространение огня, с помощью тракторов и бульдозеров специалисты проложили минерализованную полосу. При прокладке минерализованной полосы снимается горючий верхний слой до земли, то есть до минерального слоя, который не горит. Глубина такой полосы составляет от 10 до 20 сантиметров, ширина — до 140 сантиметров", — рассказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.

Отметим, что 12 апреля в Свердловской области действовало 14 лесных пожаров: 3 возгорания локализованы, 10 ликвидированы. Огонь тушили 170 человек, задействована специальная техника.

С установлением сухой жаркой погоды риск природных пожаров возрастает. Специалисты призывают при посещении лесов соблюдать правила пожарной безопасности. Сообщить о лесных возгораниях можно по единому номеру 112, по телефону 8 800 100-94-00 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, в Свердловской области Авиалесоохрана за сутки ликвидировала 9 возгораний.