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13 апреля 2023, 15:10

Полиция Нижнего Тагила задержала наркозакладчицу во время ее прогулки с дочерью и кошкой

Комбинезон с кошкой и наркотиками

Женщина подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере Фото: официальный telegram-канал информационного интернет-портала "МВД МЕДИА"

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское" задержали наркозакладчицу — жительницу Красноярского края. Чтобы избежать подозрений, она изображала мать, гуляющую с дочерью и грудным ребенком в утепленном конверте. На самом деле в нем оказалась кошка.

Женщина подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленница прибыла в Нижний Тагил по указанию анонимного работодателя. Через интернет-мессенджер неизвестный сообщил ей координаты тайника с крупной партией наркотиков, которые она должна была фасовать на более мелкие, а потом делать закладки.

Предполагаемая закладчица задержана с поличным возле дачного поселка на окраине Нижнего Тагила. Она изображала мать, гуляющую с несовершеннолетней дочерью и грудным ребенком в утепленном младенческом комбинезоне, который она несла на руках. В нем полицейские обнаружили домашнюю кошку и пять свертков с белым порошком — N-метилэфедроном. Оперативники обнаружили 12 закладок, их задержанная успела сделать в течение дня.

В ходе обыска из арендованной женщиной квартиры изъяты электронные весы, упаковочные материалы, пластиковые контейнеры и свертки с запрещенными веществами. Общий вес наркотиков составил около 170 граммов.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Фигурантка заключена под стражу.

Видео: официальный telegram-канал информационного интернет-портала "МВД МЕДИА"

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле полицейские задержали местных жителей по подозрению в сбыте наркотиков

Областная газета Свердловской области

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