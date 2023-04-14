Транспортная полиция Екатеринбурга задержала любителя рисовать граффити на вагонах электропоездов

Правонарушитель объяснил свой поступок желанием проявить свои творческие способности. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Сотрудники линейного отделения полиции станции Шарташ задержали и привлекли к административной ответственности мужчину, который разрисовал граффити вагоны пригородного электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Дежурный по станции Шарташ сообщил в линейное отделение полиции, что ночью неизвестный разрисовал два вагона действующего пригородного электропоезда граффити. Транспортные полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выявили подозрительный автомобиль, который заезжал на территорию станции около полуночи.

Спустя время сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Екатеринбурга, который работает в магазине товаров для художников. Правонарушителя задержали и доставили в дежурную часть транспортной полиции, где он признался в содеянном. Он объяснил свой поступок желанием проявить свои творческие способности.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф.

Как отмечают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, подобные противоправные действия в случае значительности ущерба могут быть квалифицированы в соответствии со статьей "Вандализм", нарушителям грозит уголовная ответственность.

Напомним, ранее свердловская полиция задержала наркозакладчицу во время прогулки с дочерью и кошкой.