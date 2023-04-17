За продажу несовершеннолетнего сына жительница Екатеринбурга может получить 6 лет колонии

Женщина продала сына за 300 000 рублей. Фото: Алексей Кунилов

Наказание в 6 лет лишения свободы в колонии общего режима запросил в суде гособвинитель для жительницы Екатеринбурга, которая пыталась продать своего несовершеннолетнего сына, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Дело рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Государственный обвинитель представил доказательства того, что с 4 по 9 августа 2022 года иностранная гражданка 1986 года рождения, испытывая финансовые трудности, в мессенджере договорилась о продаже своего ребенка 2015 года рождения. "Покупатель" действовала в рамках оперативно-разыскного эксперимента. Сумма сделки составила 300 000 рублей. Договорившись о встрече, обвиняемая попросила задаток в сумме 10 000 рублей.

В назначенный день в помещении торгового центра женщина передала сына и его документы "покупательнице" и получила остальные 290 000 рублей. После этого ее задержали сотрудники полиции.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ "Купля-продажа несовершеннолетнего лица, заведомо для виновной находящегося в материальной и иной зависимости от нее".

Напомним, ранее полиция задержала наркозакладчицу во время ее прогулки с дочерью и кошкой.