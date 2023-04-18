В Алапаевске инспектор ДПС спас из горящего дома пожилого мужчину

Профессиональные действия сотрудника полиции помогли избежать жертв. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Старший инспектор Госавтоинспекции ОВД Алапаевска лейтенант полиции Дмитрий Кузиванов, возвращаясь со службы, спас из горящего дома 92-летнего мужчину. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Дмитрий Кузиванов ехал на машине, когда заметил пожар в частном доме. Он знал, что в нем живет пенсионер, который плохо видит и слышит. Вдвоем с очевидцем происшествия они зашли в горящий дом, отыскали хозяина и вывели на свежий воздух. Информацию о пожаре передали в службу МЧС.

Лейтенант Кузиванов предупредил о происшествии жителей соседних домов, чтобы они эвакуировались, так как огонь быстро распространялся.

Оперативные, слаженные и профессиональные действия сотрудника полиции помогли избежать жертв. Хозяин дома позднее рассказал, что не подозревал, что у него во дворе загорелись баня и надворные постройки.

"Соседи выразили через местную газету слова искренней благодарности Дмитрию Кузиванову за его мужественный поступок. Начальник территориального ОВД подполковник полиции Сергей Анисимов принял решение поощрить своими правами бдительного лейтенанта за добросовестное исполнение служебных обязанностей", — отметил полковник Валерий Горелых.

Видео: пресс-служба Главного управления МВД России по Свердловской области

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