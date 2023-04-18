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18 апреля 2023, 16:36

В Березовском тушат пожар у лесной Тропы здоровья

Лесной пожар в Березовском

Евгений Писцов считает, что этот пожар – дело рук человека. Фото: telegram-канал Евгения Писцова

Сотрудники Уральской авиабазы тушат горящую подстилку в районе Тропы здоровья в Березовском. Об этом в своем telegram-канале написал глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

"Вне всякого сомнения этот пожар — дело рук человека. Что еще нужно сделать или сказать, чтобы каждый понял, насколько пожароопасная сейчас ситуация? Лес — как порох. Достаточно брошенного окурка. Водоемы обмелели. Любое легкомыслие или глупая шалость могут закончиться плохими последствиями", — написал Евгений Писцов.

Отметим, в Свердловской области с 15 апреля введен особый противопожарный режим. На этот период вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, ограничивается посещение лесов и природных парков населением.

Видео: telegram-канал Евгения Писцова

Напомним, ранее в Свердловской области выявлено более 40 случаев нарушения правил противопожарного режима.

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Областная газета Свердловской области

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