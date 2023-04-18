В Березовском ликвидировали пожар у лесной Тропы здоровья

Площадь пожара в Березовском лесничестве составила 0,2 га. Фото: Галина Соловьева

В Березовском силами сотрудников МЧС и Уральской авиабазы удалось ликвидировать пожар в районе лесной Тропы здоровья, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Пожар охватил 0,2 га, горела сухая травяная подстилка. К тушению огня привлекли 8 человек, а также задействовали технику: пожарную машину, трактор и малый лесопатрульный комплекс.

На месте пожара была оперативно проведена опашка земли, тлеющую лесную подстилку пролили водой, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. По предварительным данным, возгорание произошло по вине местных жителей.

Напомним, природный пожар в Березовском случился сегодня днем.

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