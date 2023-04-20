В Верхотурье с дрейфующей льдины на реке спасли ребенка

В Верхотурье сотрудники полиции и 71-й пожарно-спасательной части спасли с отколовшейся от берега льдины 10-летнего мальчика. Ребенок не пострадал.
Как сообщили в отделении полиции № 12 МО МВД России "Новолялинский", трое мальчиков 10-11 лет гуляли у реки Туры. Один из них наступил на льдину, она откололась, и ее вместе с ребенком унесло на середину реки. Оставшиеся на берегу дети, испугавшись, убежали домой, при этом на помощь никого не позвали.
В итоге ребенка спасли сотрудники полиции вместе с пожарными. В ОВД добавили, что родители детей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
Также в полиции напомнили, что в период паводка и ледохода запрещено:
- выходить на поверхность водоемов;
- переправляться через реку;
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- отталкивать льдины от берегов;
- измерять глубину реки или любого водоема;
- ходить по льдинам и кататься на них.
Родителей просят провести с детьми беседы, напомнить правила безопасного поведения. В случае опасности звонить по номеру единой диспетчерской службы 112.
Ранее двое мужчин погибли после провала под лед на свердловских водоемах.
Еще по теме:
- Сотрудники МЧС за сутки спасли 33 провалившихся под лед на акваториях Свердловской области
- На Верх-Исетском пруду Екатеринбурга под лед провалились рыбаки
- За выходные на водоемах Среднего Урала под лед провалились пять человек