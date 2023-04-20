В Верхотурье с дрейфующей льдины на реке спасли ребенка

Льдину с ребенком унесло на середину реки Туры. Фото: сообщество "Отдел полиции Верхотурье" в соцсети "ВКонтакте"

В Верхотурье сотрудники полиции и 71-й пожарно-спасательной части спасли с отколовшейся от берега льдины 10-летнего мальчика. Ребенок не пострадал.

Как сообщили в отделении полиции № 12 МО МВД России "Новолялинский", трое мальчиков 10-11 лет гуляли у реки Туры. Один из них наступил на льдину, она откололась, и ее вместе с ребенком унесло на середину реки. Оставшиеся на берегу дети, испугавшись, убежали домой, при этом на помощь никого не позвали.

В итоге ребенка спасли сотрудники полиции вместе с пожарными. В ОВД добавили, что родители детей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Также в полиции напомнили, что в период паводка и ледохода запрещено:

выходить на поверхность водоемов;

переправляться через реку;

подходить близко к реке в местах затора льда;

стоять на обрывистом берегу;

собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

отталкивать льдины от берегов;

измерять глубину реки или любого водоема;

ходить по льдинам и кататься на них.

Родителей просят провести с детьми беседы, напомнить правила безопасного поведения. В случае опасности звонить по номеру единой диспетчерской службы 112.

Ранее двое мужчин погибли после провала под лед на свердловских водоемах.

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