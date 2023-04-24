В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции

Подозреваемые организовали незаконное пребывание в Российской Федерации более 2,5 тысяч граждан из стран ЕврАзЭС. Фото: Павел Ворожцов

Управление ФСБ России по Свердловской области и Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области возбудили уголовное дело против 7 жителей Екатеринбурга. Они подозреваются в организации незаконной миграции.

Следственные подразделения УФСБ России по Свердловской области и органы дознания ПУ ФСБ России по Челябинской области установили, что с сентября 2021 года по март 2023 года подозреваемые организовали незаконное пребывание в Российской Федерации более 2,5 тысяч граждан из стран ЕврАзЭС. Они оформляли поддельные трудовые договоры от имени юридических лиц, что необходимо для продления законного пребывания на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Свердловской области.

В ходе следствия был ликвидирован подпольный офис по изготовлению печатей, штампов и бланков документов юридических лиц, от имени которых велась преступная деятельность. Он был замаскирован под автосервис.

В местах проживания задержанных прошли обыски, изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, оформленные на подставных лиц, а также списки уже легализованных иностранцев.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее проверку мигрантов провела полиция в Екатеринбурге.