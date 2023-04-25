На окраине Екатеринбурга МЧС тушит пожар на складе

Пожарные ликвидируют возгорание на складе в екатеринбургском микрорайоне ЖБИ. Фото: Галина Соловьева

В екатеринбургском микрорайоне ЖБИ горит склад. По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, пламя охватило площадь в 60 квадратных метров.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС, пожару присвоен повышенный ранг опасности.

"Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации возгорания", — уточнили в МЧС.

Сейчас открытое горение локализовано. К тушению пожара привлечены 51 человек личного состава и 15 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

Видео: Дмитрий Кудряшов, группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Напомним, ранее пожарные ликвидировали крупное возгорание в офисном здании в Березовском.