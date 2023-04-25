На окраине Екатеринбурга МЧС тушит пожар на складе

В екатеринбургском микрорайоне ЖБИ горит склад. По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, пламя охватило площадь в 60 квадратных метров.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС, пожару присвоен повышенный ранг опасности.
"Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации возгорания", — уточнили в МЧС.
Сейчас открытое горение локализовано. К тушению пожара привлечены 51 человек личного состава и 15 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.
Видео: Дмитрий Кудряшов, группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
Напомним, ранее пожарные ликвидировали крупное возгорание в офисном здании в Березовском.