В Сосьве пожарные отстояли от огня порядка 1 200 домов

В Сосьве локализован пожар на площади в 9 000 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Пожар на площади в 9 тысяч квадратных метров локализован в Сосьве. Сотрудники МЧС отстояли от огня 1 200 домов.

Всего огнем было повреждено 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов был обнаружен один погибший. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Для борьбы с огнем были проложены магистральные линии от реки Сосьвы общей протяженностью 2 километра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Также сегодня был локализован пожар в поселке Таежный на площади в 2 700 квадратных метров. От огня было спасено 79 домов.

Работы по ликвидации пожаров продолжаются.

Из-за пожаров все коммунальные, энергетические и газовые службы Среднего Урала по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с 25 апреля переведены в режим повышенной готовности, сообщает департамент информационной политики региона.

"Всем предписано вести постоянный мониторинг работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов. В случае сбоя — незамедлительно реагировать и обеспечивать оперативное устранение аварий", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По данным министра, в Сосьве объявлена чрезвычайная ситуация, сформирован противоаварийный запас оборудования и материалов, в том числе электрогенераторы. На месте работает бригада энергетиков "Россети-Урал", которая была перенаправлена из Серова. После ликвидации пожаров специалисты в оперативном порядке приступят к восстановлению поврежденных сетей. Для обеспечения водой жителей и пожарных организована подача электроэнергии на скважины.

По поручению губернатора накануне в Сосьву были направлены заместитель главы региона Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Им поручено осуществить координацию работы на месте, а также уделить особое внимание расселению людей и оказать необходимую помощь в ликвидации пожаров и их последствий.

Такие поручения Евгений Куйвашев дал и в связи с другими возгораниями в регионе. Губернатор поставил задачу мобилизовать все службы, которые находятся в ведении регионального минздрава.

Напомним, накануне глава региона поручил оперативно провести в Сосьве заседание региональной комиссии по ликвидации ЧС.

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