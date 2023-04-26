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Общество / Происшествия
26 апреля 2023, 12:47

Полиция Березовского задержала подозреваемого в убийстве фельдшера скорой помощи

Полиция

Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. Фото предоставлено Валерием Горелых

Следственный отдел по городу Березовскому возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя 1957 года рождения. Он подозревается в убийстве медицинского работника.

По данным помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Максима Чалкова, вечером 25 апреля 2023 года бригада скорой медицинской помощи приехала по вызову к женщине. Медработников встретил ее муж. Он ранил в грудь 28-летнего фельдшера скорой. По предварительным данным, сделал он это из личной неприязни. Пострадавший был оперативно доставлен в Березовскую больницу, где вскоре скончался. 

"Подозреваемый в 1999 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, "порезал" бывшую супругу. А также судим за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности в местах лишения свободы провел 15 лет. Сразу допросить его не представилось возможным по причине невменяемого состояния подозреваемого из-за большого количества выпитого им спиртного", — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, представители территориального отдела МВД задержали подозреваемого по горячим следам. Сейчас сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из Следственного комитета выясняют все детали этого происшествия.

Напомним, ранее полиция Екатеринбурга доставила в суд мужчину, оскорбившего ребенка за символ Z.

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Областная газета Свердловской области

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