Темы дня

Общество / Происшествия
28 апреля 2023, 22:01

Двум задержанным по уголовному делу о пожаре в Сосьве предъявлено обвинение

Следственный комитет

Задержанным накануне мужчинам предъявлено обвинение. Фото: Алексей Кунилов

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области продолжает расследование уголовного дела о масштабном пожаре в поселке Сосьва, в котором погибли 2 человека и было уничтожено огнем более 100 домов. Следователь СКР предъявил обвинение двум мужчинам, задержанным накануне.

Так, 29-летнему жителю Сосьвы, который руководил местной пилорамой, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Второй фигурант, 40-летний специалист по пожарной безопасности муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО", обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ и по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления СК России.

Напомним, ранее МЧС России предложило привлекать к ответственности за пожары собственников земельных участков.

Еще по теме:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.04.2023, 22:01 / Общество
Двум задержанным по уголовному делу о пожаре в Сосьве предъявлено обвинение
28.04.2023, 21:33 / Политика
Евгений Куйвашев и Роман Головченко обсудили перспективы сотрудничества Свердловской области и Республики Беларусь
28.04.2023, 20:33 / Общество
В Екатеринбурге началось благоустройство дорог в Новокольцовский и к будущему кампусу УрФУ
28.04.2023, 19:48 / Общество
Свердловские активисты профсоюзного движения отмечены грамотами и благодарственными письмами губернатора
28.04.2023, 19:19 / Политика
В России за госизмену вводится пожизненное наказание