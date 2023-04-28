Двум задержанным по уголовному делу о пожаре в Сосьве предъявлено обвинение

Задержанным накануне мужчинам предъявлено обвинение. Фото: Алексей Кунилов

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области продолжает расследование уголовного дела о масштабном пожаре в поселке Сосьва, в котором погибли 2 человека и было уничтожено огнем более 100 домов. Следователь СКР предъявил обвинение двум мужчинам, задержанным накануне.

Так, 29-летнему жителю Сосьвы, который руководил местной пилорамой, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Второй фигурант, 40-летний специалист по пожарной безопасности муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО", обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ и по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления СК России.

Напомним, ранее МЧС России предложило привлекать к ответственности за пожары собственников земельных участков.

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