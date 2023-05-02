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2 мая 2023, 17:44

Полицейские Екатеринбурга нашли ребенка, которого потеряла нетрезвая мать

Автомобиль Госавтоинспекции

Мать оставила сына в детском кресле в машине и вернулась домой. Фото предоставлено Валерием Горелых

В Екатеринбурге сотрудники полиции из подразделения Госавтоинспекции нашли трехлетнего мальчика, которого отец объявил в розыск, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Мать с ребенком на машине уехали по делам. Спустя три часа женщина вернулась домой пешком и нетрезвая. Где находятся машина и сын, она не смогла внятно объяснить.

По словам Валерия Горелых, отец мальчика обратился за помощью в органы внутренних дел Екатеринбурга. Представители МВД по системе "Паутина" установили, что потерянный автомобиль находился в районе перекрестка улиц Военной и Патриса Лумумбы рядом с парковкой торгового центра. Полицейские организовали патрулирование улиц в этом районе. Машину они нашли на улице Шварца.

"К счастью, с мальчиком все было в порядке. Он несколько часов провел в детском кресле. Сколько времени ему пришлось плакать и звать маму, история умалчивает. Нетрудно предположить, какими печальными последствиями могла закончиться эта ситуация", — прокомментировал Валерий Горелых.

По его данным, в отношении матери полиция составила административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Материалы дела направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки женщины на профилактический учет.

Напомним, ранее полиция Екатеринбурга доставила в суд мужчину, оскорбившего ребенка за символ Z.

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Областная газета Свердловской области

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