На Урале в природном парке "Оленьи ручьи" локализован лесной пожар

Пожар в природном парке охватил 20 гектаров леса. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В природном парке "Оленьи ручьи" локализован лесной пожар, который, по предварительным данным, возник по вине туристов. В результате возгорания на территории парка, расположенного в Нижнесергинском районе Свердловской области, сгорело 20 гектаров леса.

"Благодаря усилиям сотрудников Уральской авиабазы и МЧС, инспекторской службы парка, лесников удалось остановить огонь. Мы выясняем причины пожара и постараемся найти виновников. Надеюсь, это были не умышленные действия, а небрежность. Я обращаюсь к уральцам с призывом: строго соблюдайте особый противопожарный режим. Не разжигайте костры, не разжигайте мангалы на природе, берегите себя, берегите лес!" — подчеркнул директор природного парка "Оленьи ручьи" Николай Калинкин.

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидированы 15 лесных пожаров, которые охватили площадь в 200 га. В большинстве случаев возгорания произошли во вине людей. В борьбе с природным пожаром задействованы специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов, МЧС, арендаторы лесных участков. В общей сложности привлечены более 580 человек, используется более 100 единиц спецтехники, сообщает департамент информационной политики региона.

С 26 апреля на Среднем Урале из-за пожаров в населенных пунктах для органов управления введен режим повышенной готовности согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На особый режим работы из-за ветреной погоды переведены и организации ЖКХ.

Также в Свердловской области действует особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня, сжигание сухостоя, в том числе в металлических баках. Кроме того, в населенных пунктах, в частности, на дачных и садовых участках, в лесу, на полях, промышленных предприятиях, запрещено проводить пожароопасные работы.

В условиях действия особого противопожарного режима за нарушение правил предусмотрен штраф, для граждан сумма взыскания составит до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

О возгораниях необходимо незамедлительно сообщать по телефону лесной охраны 8 800 100 94 00 или по единому номеру 112. Также фотографию с пожаром можно отправить через мобильное приложение "Берегите лес".

Напомним, синоптики объявили в Свердловской области неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

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