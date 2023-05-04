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4 мая 2023, 19:49

В промзоне Екатеринбурга МЧС ликвидирует пожар

Тушение пожара

Для тушения пожара огнеборцы применяют пенную атаку. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

На промышленной площадке на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге произошел пожар. На площади 100 квадратных метров загорелись металлическая стружка и сухая растительность.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения, для тушения возгорания огнеборцы применяют пенную атаку, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Задействованы 5 единиц техники и 27 человек личного состава. В 19:40 открытое горение на месте пожара ликвидировано. Данных о пострадавших не поступало.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Напомним, сегодня в природном парке "Оленьи ручьи" локализовали лесной пожар. 

Областная газета Свердловской области

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