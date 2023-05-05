Режим ЧС введен в Асбестовском городском округе из-за лесных пожаров

В Асбестовском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной тому стали два лесных пожара: в районе Черного озера у границы с Березовским городским округом и у ЛЭП за поселком Красноармейским.
"Возгорание в районе коллективных садов "Дружба" (за Окуневским озером) локализовано. Территорию пролили, открытого огня там нет. А вот тушение лесного пожара в районе озера Черное продолжается, борьба с огнем ведется силами Сухоложского лесничества и Уральской базы авиационной охраны лесов", — сообщила накануне на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова.
По данным Натальи Тихоновой, борьба с пожаром шла в районе поселка Красноармейский. В общей сложности к ликвидации всех лесных возгораний в округе были привлечены более 40 человек, это специалисты Уральской базы авиалесоохраны, сотрудники Сухоложского лесничества и Центра спасения, а также больше 10 единиц техники.
Напомним, ранее в свердловском природном парке "Оленьи ручьи" был локализован лесной пожар.
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