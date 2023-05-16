В Реже сотрудники Росгвардии предотвратили распространение пожара в садовом товариществе

Сотрудники Росгвардии до прибытия пожарных приняли меры, чтобы не допустить распространения огня. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Режевском районе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии не позволили распространиться огню, который возник в садовом товариществе. Это позволило избежать жертв и минимизировать ущерб от пожара.

Во время патрулирования в поселке Первомайском прапорщик полиции Максим Осипов и младший сержант полиции Кирилл Салтыков увидели, что горят жилые постройки. Они передали информацию в службу экстренного реагирования и начали проливать водой ближайшие заборы, чтобы избежать распространения огня. Когда прибыли спасатели, они помогли им развернуть пожарные рукава. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

В результате пожар был быстро ликвидирован. Никто не пострадал.

Видео: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Напомним, авиация Росгвардии участвует в ликвидации масштабного пожара в Свердловской области.