На Среднем Урале поезд протаранил лесовоз

В происшествии с грузовиком и поездом никто из людей не пострадал. Фото: Валерий Горелых

На железнодорожном переезде 354 км станции Тавда — Лобазиха поезд протаранил лесовоз "Урал", который, по предварительным данным, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Грузовик столкнулся с пригородным пассажирским поездом, следующим по маршруту Устье-Аха — Тавда. В результате ДТП транспортные средства получили повреждения, пассажиры и сотрудники железнодорожного состава не пострадали.

"Поезд простоял на переезде около 20 минут, после чего продолжил движение. Водитель тягача пояснил, что при проезде переезда не заметил запрещающий сигнал светофора и не услышал звук приближавшегося локомотива. В отношении водителя грузового автомобиля составлен административный материал за нарушение правил дорожного движения по ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ (нарушение правил проезда железнодорожных переездов)", — отметил полковник Валерий Горелых.

По данным руководителям пресс-службы регионального главка полиции, ранее на данном переезде произошла подобная авария. 8 марта на красный сигнал светофора на пути выехал автомобиль "Мерседес" и столкнулся с поездом, идущим по тому же маршруту Устье-Аха — Тавда. В ДТП никто не погиб.

Рассматривается вопрос об оборудовании данного переезда шлагбаумом. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение.

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