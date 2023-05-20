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20 мая 2023, 13:01

В Сысертском районе на территории коттеджного поселка нашли авиационную бомбу времен ВОВ

Учебная авиационная бомба

Найденный предмет оказался авиационной учебной бомбой образца 1941 года. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Хозяин участка в коттеджном поселке Заповедник Сысертского района при проведении земляных работ нашел предмет, похожий на крупный снаряд времен Великой Отечественной войны. О находке он сообщил в дежурную часть территориального Управления Росгвардии.

На место оперативно прибыла дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии. Специалисты-взрывотехники обследовали найденный предмет и выяснили, что это авиационная учебная бомба образца 1941 года. Опасности для окружающих она не представляет. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Для дальнейшего разбирательства снаряд был передан следственно-оперативной группе.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Реже сотрудники Росгвардии предотвратили распространение пожара в садовом товариществе.

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Областная газета Свердловской области

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