В Сысертском районе на территории коттеджного поселка нашли авиационную бомбу времен ВОВ

Хозяин участка в коттеджном поселке Заповедник Сысертского района при проведении земляных работ нашел предмет, похожий на крупный снаряд времен Великой Отечественной войны. О находке он сообщил в дежурную часть территориального Управления Росгвардии.
На место оперативно прибыла дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии. Специалисты-взрывотехники обследовали найденный предмет и выяснили, что это авиационная учебная бомба образца 1941 года. Опасности для окружающих она не представляет. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.
Для дальнейшего разбирательства снаряд был передан следственно-оперативной группе.
Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Реже сотрудники Росгвардии предотвратили распространение пожара в садовом товариществе.
Еще по теме:
- Авиация Росгвардии участвует в ликвидации масштабного пожара в Свердловской области
- Артиллерийский снаряд со взрывателем найден в свердловском селе