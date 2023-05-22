В Екатеринбурге полиция задержала серийного поджигателя

Подозреваемый в поджоге машин — ранее судимый 36-летний житель села Патруши. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники полиции задержали в столице Урала злоумышленника, ранее судимого за поджоги. Мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

18 мая в полицию поступило сообщение о поджоге двух автомобилей в районе улицы Восточной. Огнем оказались повреждены Volkswagen Touareg и Volkswagen Passat. Очевидец происходящего успел снять предполагаемого поджигателя, фото он передал прибывшим на место происшествия полицейским. Свидетель рассказал, что мужчина целенаправленно шел к автомобилям, поджег их и скрылся.

Ориентировка на подозреваемого была направлена патрулям полиции. Вскоре экипаж ДПС обнаружил похожего по описанию мужчину, его задержали и доставили в отдел полиции № 7 Октябрьского района.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанному 36 лет, он является жителем села Патруши. Мужчина был ранее судим за умышленное уничтожение чужого имущества. В 2017 году он был осужден за 41 эпизод поджогов автомобилей на территории Екатеринбурга и Арамиля. Срок наказания в 5 лет он отбывал в колонии строгого режима. На свободу вышел в октябре 2022 года, однако опять стал поджигать автомобили.

В отношении подозреваемого возбуждено очередное уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы. Фигурант взят под стражу.

Напомним, в Верхней Пышме родители за шалость шестилетнего ребенка, который поджег бампер автомобиля, выплатят ущерб почти в полмиллиона рублей.