В Серове сотрудник МЧС задержал женщину, подозреваемую в поджоге

Сотрудник МЧС, увидев, что за гаражами горит сухостой, догнал и задержал предполагаемую поджигательницу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Начальник отделения организации службы, подготовки и пожаротушения 6-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Свердловской области Роман Кутявин в Серове поймал подозреваемую в поджоге женщину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы с женой ехали в гараж забрать вещи. В этот момент обратил внимание на человека, который шел в сторону гаражей. Я зашел в гараж, и тут забегает жена и говорит, что за гаражами пожар. Тут же позвонил в пожарную часть и пошел искать поджигателя", — рассказал Роман Кутявин.

За короткий срок огонь охватил достаточно большую площадь. За гаражами горели мусор и сухостой. Была угроза, что пожар перекинется на лес. Сотрудник МЧС добежал до автосервиса, который находился рядом. Его работники сказали, что недавно здесь прошла женщина. Роман Кутявин догнал ее и вызвал полицию.

Сотрудники МВД установят, действительно ли она подожгла сухостой.

Напомним, ранее в Екатеринбурге полиция задержала серийного поджигателя.

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