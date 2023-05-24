В Свердловской области в коттеджном поселке найден снаряд 1941 года

Найденный предмет оказался авиационной учебной бомбой образца 1941 года. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Авиационный боеприпас времен Великой Отечественной войны нашел житель коттеджного поселка Заповедник Сысерсткого района. На место выехала дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии.

Специалисты-взрывотехники обследовали найденный предмет и установили, что это авиационная учебная бомба образца 1941 года. Она не представляет опасности для окружающих. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Снаряд передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Сысертском районе в коттеджном поселке нашли авиационную бомбу времен ВОВ.

Еще по теме: