В Свердловской области в коттеджном поселке найден снаряд 1941 года

Авиационный боеприпас времен Великой Отечественной войны нашел житель коттеджного поселка Заповедник Сысерсткого района. На место выехала дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии.
Специалисты-взрывотехники обследовали найденный предмет и установили, что это авиационная учебная бомба образца 1941 года. Она не представляет опасности для окружающих. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.
Снаряд передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Сысертском районе в коттеджном поселке нашли авиационную бомбу времен ВОВ.
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