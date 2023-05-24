Готовность работать круглые сутки

Губернатор дал новые вводные по противодействию пожарам муниципальным штабам и арендаторам лесных участков. Фото: све.рф

Евгений Куйвашев озвучил их в ходе совещания, в котором принял участие глава Рослесхоза Иван СОВЕТНИКОВ. Обсуждались вопросы, связанные с тушением природных пожаров на территории региона. По итогам был принят ряд жестких управленческих решений.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников специально прибыл в Свердловскую область. На совещании он отметил, что площадь пожаров в регионе значительно уменьшилась по сравнению с показателями на начало месяца. Однако по прогнозам синоптиков в ближайшие дни в регионе будет стоять сухая, жаркая погода. В связи с этим возможно появление новых очагов возгорания.

– Работа проведена большая, ситуация контролируемая, это совершенно очевидно. Но совершенно точно нельзя расслаб­ляться. Сейчас ключевая задача не допускать новых пожаров, – подчеркнул Иван Советников.

Я был тут в прошлый раз на майские праздники, 7–8 мая, и, конечно, ситуация кардинально другая – и по площадям пожаров, и по собранности, и по маневрированию силами и средствами. Иван Советников, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства

Глава Рослесхоза попросил обратить внимание на популярные места отдыха свердловчан. Ведь несмотря на все предупреждения, любителей шашлыков на природе остается достаточно много.

За два месяца патрули выя­вили в лесах 109 нарушений пожарной безопасности. С начала года возбуждено 72 дела об административных правонарушениях по статье 8.32 КоАП.

Как подчеркнул Евгений Куйвашев, первостепенную роль сегодня играет строгий контроль за соблюдением жителями норм особого противопожарного режима.

– В эти выходные необходимо обеспечить стопроцентное патрулирование всех въездов и выездов в лес. Максимально охватить подходы к водоемам. Привлекайте в том числе и волонтеров. Круглые сутки должен работать штаб. Я сам лично буду звонить, смотреть, как эта работа ведется, – акцентировал Евгений Куйвашев, добавив, что в рейдах будут участвовать сотрудники МЧС и полиции.

Губернатор поручил создать на базе Уральской авиалесо­охраны дополнительную группировку в составе 200 человек. По словам главы региона, комплектование такого резерва, в том числе необходимыми инструментами и средствами связи, должно начаться незамедлительно. Это поможет быстрее и эффективнее реагировать на природные пожары в области, а также усилит работу в рамках межрегионального маневрирования. Вопрос о выделении необходимых средств для реализации задачи поручено проработать министерству финансов Свердловской области.

В эти выходные необходимо обеспечить стопроцентное патрулирование всех въездов в лес и выездов. Максимально охватить подходы к водоемам. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Муниципалитетам поручено патрулировать леса. Фото: све.рф

Также будет организовано патрулирование водохранилищ с воды, в том числе вместе с Государственной инспекцией по маломерным судам. Кроме того, глава Рослесхоза дал поручение по опашке всех железнодорожных путей.

В ближайшее время глава региона проведет совещание с арендаторами земельных участков. К тем, кто не принимает участие в ликвидации пожаров и профилактике их возникновения, будут приняты самые суровые меры – вплоть до отзыва участков.

Напомним, что на сегодняшний день в ликвидации пожаров в области задействованы более 11 тысяч человек и 2 223 единицы техники. С помощью авиации с 5 по 23 мая произведено 825 сбросов воды, а общий налет на ликвидации лесных пожаров составил 507 часов.