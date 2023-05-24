Готовность работать круглые сутки

Евгений Куйвашев озвучил их в ходе совещания, в котором принял участие глава Рослесхоза Иван СОВЕТНИКОВ. Обсуждались вопросы, связанные с тушением природных пожаров на территории региона. По итогам был принят ряд жестких управленческих решений.
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников специально прибыл в Свердловскую область. На совещании он отметил, что площадь пожаров в регионе значительно уменьшилась по сравнению с показателями на начало месяца. Однако по прогнозам синоптиков в ближайшие дни в регионе будет стоять сухая, жаркая погода. В связи с этим возможно появление новых очагов возгорания.
– Работа проведена большая, ситуация контролируемая, это совершенно очевидно. Но совершенно точно нельзя расслабляться. Сейчас ключевая задача не допускать новых пожаров, – подчеркнул Иван Советников.
Я был тут в прошлый раз на майские праздники, 7–8 мая, и, конечно, ситуация кардинально другая – и по площадям пожаров, и по собранности, и по маневрированию силами и средствами.
Глава Рослесхоза попросил обратить внимание на популярные места отдыха свердловчан. Ведь несмотря на все предупреждения, любителей шашлыков на природе остается достаточно много.
За два месяца патрули выявили в лесах 109 нарушений пожарной безопасности. С начала года возбуждено 72 дела об административных правонарушениях по статье 8.32 КоАП.
Как подчеркнул Евгений Куйвашев, первостепенную роль сегодня играет строгий контроль за соблюдением жителями норм особого противопожарного режима.
– В эти выходные необходимо обеспечить стопроцентное патрулирование всех въездов и выездов в лес. Максимально охватить подходы к водоемам. Привлекайте в том числе и волонтеров. Круглые сутки должен работать штаб. Я сам лично буду звонить, смотреть, как эта работа ведется, – акцентировал Евгений Куйвашев, добавив, что в рейдах будут участвовать сотрудники МЧС и полиции.
Губернатор поручил создать на базе Уральской авиалесоохраны дополнительную группировку в составе 200 человек. По словам главы региона, комплектование такого резерва, в том числе необходимыми инструментами и средствами связи, должно начаться незамедлительно. Это поможет быстрее и эффективнее реагировать на природные пожары в области, а также усилит работу в рамках межрегионального маневрирования. Вопрос о выделении необходимых средств для реализации задачи поручено проработать министерству финансов Свердловской области.
В эти выходные необходимо обеспечить стопроцентное патрулирование всех въездов в лес и выездов. Максимально охватить подходы к водоемам.
Также будет организовано патрулирование водохранилищ с воды, в том числе вместе с Государственной инспекцией по маломерным судам. Кроме того, глава Рослесхоза дал поручение по опашке всех железнодорожных путей.
В ближайшее время глава региона проведет совещание с арендаторами земельных участков. К тем, кто не принимает участие в ликвидации пожаров и профилактике их возникновения, будут приняты самые суровые меры – вплоть до отзыва участков.
Напомним, что на сегодняшний день в ликвидации пожаров в области задействованы более 11 тысяч человек и 2 223 единицы техники. С помощью авиации с 5 по 23 мая произведено 825 сбросов воды, а общий налет на ликвидации лесных пожаров составил 507 часов.
- Опубликовано в №110 от 25.05.2023