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25 мая 2023, 16:40

Евгений Куйвашев выразил благодарность спасателям и добровольцам, которые ликвидируют пожары в Свердловской области

Евгений Куйвашев в поселке Малышева

Евгений Куйвашев выехал на место лесного пожара, который ликвидируют в районе поселка Малышева. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл на место природного пожара в районе поселка Малышева. Глава региона поблагодарил спасателей и добровольцев, которые участвуют в локализации и ликвидации ландшафтных пожаров.

"Волонтеры здесь трудятся без выходных. Только один пример: местный доброволец накануне отлучился, чтобы поздравить жену с днем рождения, и тут же вернулся назад. А до этого работал, ни на минуту на покидая место пожара", — говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

Отметим, что в ликвидации пожаров также помогают высококвалифицированные специалисты из Якутии. Они прокладывают в лесу минерализованные полосы.

Локализовать пожар в районе поселка Малышева удалось во многом благодаря эффективной работе Авиалесоохраны.

Видео департамента информационной политики Свердловской области

Напомним, сегодня Евгений Куйвашев работает в Малышевском городском округе, где идет ликвидация крупного пожара.

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Областная газета Свердловской области

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