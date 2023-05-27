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Общество / Происшествия
27 мая 2023, 17:45

В Екатеринбурге полиция разыскивает подозреваемого в ограблении банка

Грабитель

Неизвестный ограбил банк на улице Чайковского в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге на улице Чайковского неизвестный ограбил офис банка, информацию о совершении преступления "Областной газете" подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, на место происшествия выехали три следственно-оперативных группы из областного главка МВД, УМВД по Екатеринбургу и отдела полиции № 12.

"Сыщикам уголовного розыска помощь оказывает служебно-разыскная собака породы немецкая овчарка по кличке Жасмин. Оперуполномоченные изъяли и сейчас тщательно анализируют съемки с камер видеонаблюдения, а также ряд других важных вещдоков. По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение с применением огнестрельного оружия). <…> Раскрытие преступления взято на контроль руководством свердловского главка МВД", — отметил полковник Валерий Горелых.

Как уточнили в региональном главке МВД, работники банка не получили травм и огнестрельных ранений. Злоумышленник имеет характерную примету — бороду.

Валерий Горелых призывал граждан, которые располагают какой-либо информацией о подозреваемом, сообщать сведения в любое отделение полиции или по номеру телефона 02.

Областная газета Свердловской области

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