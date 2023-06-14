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14 июня 2023, 16:44

В аэропорту Кольцово таможенники пресекли вывоз в США частей старинного микроскопа

Старинный микроскоп

В документах были заявлены запасные части школьного микроскопа. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Части антикварного микроскопа времен правления Николая II пытался отправить в США курьерской службой доставки индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга. Кольцовские таможенники пресекли попытку вывоза культурной ценности.

В документах были заявлены запасные части школьного микроскопа. А в посылке инспекторы обнаружили деревянный футляр с деталями для оптического микроскопа с признаками старины: набор окуляров и объективов, подвижное зеркало для подсветки, лапки держателя для предметного стекла и тубус. Все предметы были гравированы надписями "C.REICHERT WEIN". В комплекте не хватало основания и предметного столика с конденсором. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Экспертиза подтвердила, что детали относятся к специальному монокулярному поляризационному микроскопу, изготовленному более 100 лет назад, и являются культурной ценностью. Вывоз таких предметов возможен только при наличии разрешительных документов. Их у отправителя не было.

Сейчас в отношении предпринимателя ведется расследование. 

Ранее "Областная газета" писала, что в Кольцово таможня выявила партию незадекларированной дизайнерской одежды.

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Областная газета Свердловской области

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