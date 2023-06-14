В Екатеринбурге мошенники со второго раза обманули пенсионерку почти на полмиллиона рублей

Пенсионерка оформила кредит и перевела деньги на "безопасную" карту. Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

В отдел полиции № 11 Железнодорожного района Екатеринбурга обратилась женщина 1953 года рождения с заявлением о том, что неизвестные убедили отдать им 467 тысяч рублей. Это была не первая попытка мошенников — ранее пенсионерка им не поверила и прекратила разговор.

По словам заявительницы, ей поступил звонок от лжепредставителя Центрального банка России. Он сообщил, что необходима ее помощь в задержании людей, которые пытаются оформить кредиты на ее имя. Женщине предложили срочно оформить "зеркальный" заем, чтобы исчерпать кредитный потенциал и лишить злоумышленников возможности получить от ее имени необходимые деньги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

В офисе кредитной организации пенсионерка оформила заем и перевела деньги на "безопасную" карту. Спустя два дня женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам при попадании в подобную ситуацию сохранять выдержку, прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы. Нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам.

Ранее "Областная газета" писала, что сварщик из Екатеринбурга в надежде на прибыльные инвестиции перевел лжеброкерам 2,6 млн рублей.

Еще по теме: