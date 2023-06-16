Полицейский спас из горящей квартиры мужчину и двоих детей в Верхней Салде

Вадим Федотов заметил дым из окна третьего этажа многоквартирного дома и сразу побежал в подъезд. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Верхней Салде лейтенант полиции Вадим Федотов в свой выходной день спас из горящей квартиры двоих детей и их отца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Верхнесалдинский" заметил дым из окна третьего этажа многоквартирного дома и сразу побежал в подъезд. В коридоре горящей квартиры он увидел женщину и вывел ее на улицу. Она сообщила, что там остались двое ее сыновей и муж. Вадим Федотов трижды возвращался, он по очереди вынес детей и вытащил их отца, который отравился продуктами горения и не мог идти сам.

Пострадавший на пожаре хозяин квартиры был госпитализирован в реанимационное отделение Верхнесалдинской ЦГБ с предварительным диагнозом "ожог до 30 процентов кожных покровов, ожог легких и отравление угарным газом".

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале наградят 10-летнего мальчика за спасение семьи на пожаре.

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