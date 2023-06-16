Темы дня

Общество / Происшествия
16 июня 2023, 16:23

Полицейский спас из горящей квартиры мужчину и двоих детей в Верхней Салде

Вадим Федотов

Вадим Федотов заметил дым из окна третьего этажа многоквартирного дома и сразу побежал в подъезд. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Верхней Салде лейтенант полиции Вадим Федотов в свой выходной день спас из горящей квартиры двоих детей и их отца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Верхнесалдинский" заметил дым из окна третьего этажа многоквартирного дома и сразу побежал в подъезд. В коридоре горящей квартиры он увидел женщину и вывел ее на улицу. Она сообщила, что там остались двое ее сыновей и муж. Вадим Федотов трижды возвращался, он по очереди вынес детей и вытащил их отца, который отравился продуктами горения и не мог идти сам.

Пострадавший на пожаре хозяин квартиры был госпитализирован в реанимационное отделение Верхнесалдинской ЦГБ с предварительным диагнозом "ожог до 30 процентов кожных покровов, ожог легких и отравление угарным газом".

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале наградят 10-летнего мальчика за спасение семьи на пожаре.

Еще по теме:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.06.2023, 16:35 / Общество
Свердловские выпускники сдали госэкзамен по английскому, немецкому, французскому и китайскому языкам
16.06.2023, 16:23 / Общество
Полицейский спас из горящей квартиры мужчину и двоих детей в Верхней Салде
16.06.2023, 15:16 / Общество
Крупным уральским промышленникам представили проект свердловского минздрава "ДОБРО на предприятие"
16.06.2023, 15:05 / Общество
Свердловская область продолжит развивать цифровизацию в социальной сфере
16.06.2023, 14:35 / Общество
В эксплуатацию запущена информационная система управления лесным комплексом Среднего Урала