Полиция призывает свердловчан остерегаться псевдоброкеров

В полиции рекомендуют с осторожностью относиться к предложениям о быстром заработке. Фото: Полина Зиновьева

В полиции призывают уральцев с осторожностью относиться к предложениям о быстром заработке на фондовом рынке. Как правило, такие финансовые операции проводят неквалифицированные специалисты или лжеброкеры, оставляя в дальнейшем без средств своих клиентов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых привел в пример несколько случаев, когда граждане потеряли все, что имели.

"Именно такая участь постигла 58-летнего работника "Уралхиммаша". В середине июня ему на мобильный телефон пришло сообщение от некоего "доброжелателя" по имени Павел, предложившего прилично заработать на акциях "Газпрома". Затем липовый Павел связал будущую жертву еще с рядом сотоварищей. От настойчивого и заманчивого предложения мужчина отказаться не сумел. В итоге, не посоветовавшись с опытными людьми, житель Екатеринбурга перечислил аферистам более трех миллионов рублей. Осознав, что собственными руками обогатил группу злоумышленников, представитель "Уралхиммаша" написал заявление в полицию с просьбой привлечь негодяев к уголовной ответственности", — отметил полковник Валерий Горелых.

В другом случае пострадала 60-летняя местная предпринимательница, которая торгует головными уборами. Женщина положила свои средства в 13 банков для получения дополнительной прибыли. В один из дней с ней связался мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину, что с ее счетов совершаются переводы денежных средств в пользу террористических организаций. Лжесиловик рекомендовал предпринимательнице срочно закрыть все банковские вклады, чтобы сохранить деньги, а также пригрозил хозяйке счетов уголовной ответственностью за содействие запрещенным организациям.

Женщина не проверила сохранность своих вкладов через реальных сотрудников банков. В течение двух месяцев она закрыла все счета и 14 миллионов сбережений перевела на номера незнакомцев. На этом мошенники не остановились, они убедили предпринимательницу продать квартиру, а сумма от продажи, около 6,5 миллиона рублей, поступила на "безопасные счета" аферистов. По факту мошенничества полиция возбудила и расследует уголовное дело.

В полиции призывают свердловчан более внимательно относиться к финансовым вопросам и не идти на поводу рекламных трюков аферистов, предлагающих быстрый заработок в интернете.

Ранее в Екатеринбурге мошенники со второго раза обманули пенсионерку почти на полмиллиона рублей.