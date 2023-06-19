«Привлечь к ответственности – вплоть до увольнения»

Юрий Биктуганов и Наталья Моисеева сообщили мэрам, что контроль за соблюдением санитарных правил будет ужесточен. Фото: Павле Ворожцов

Министр образования и молодежной политики региона Юрий БИКТУГАНОВ вместе с Роспотребнадзором держит на особом контроле расследование всех случаев массового заболевания детей острыми кишечными инфекциями в оздоровительных лагерях, все виновные понесут ответственность. Об этом глава ведомства заявил на вчерашнем совещании с главами муниципалитетов. Юрий Биктуганов поручил мэрам усилить контроль за соблюдением противоэпидемического режима, чтобы избежать новых ЧП.

Как сообщил Юрий Биктуганов, за последние две недели были зафиксированы вспышки острой кишечной инфекции в столовой школы №33 в Верхней Пышме, в лагерях «Спутник», «Буревестник» и им. А. Гайдара под Екатеринбургом, лагере «Самоцвет» в Алапаевском районе. В общей сложности пострадали более 70 детей. С тошнотой, рвотой, жидким стулом и температурой они были вывезены из мест отдыха и сейчас проходят курс лечения. За последние три года в Свердловской области подобных происшествий не происходило, подчеркнул министр.

Виной всему многочисленные нарушения санитарных правил со стороны сотрудников детских оздоровительных лагерей и работников пищеблоков, заявила на заседании начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков областного управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева. По ее словам, должностные лица дали экстренные оповещения не сразу, как только начали поступать жалобы от детей на плохое самочувствие, а спустя двое суток. За это время инфекция распространилась. Кроме того, больных детей не оставляли в изоляторах при лагерных медпунктах, а отправляли обратно в отряды – к другим детям. На пищеблоках и в корпусах не проводилась качественная дезинфекция специальными растворами, к тому же к раздаче пищи привлекались сотрудники, не прошедшие предварительный медосмотр. Наталья Моисеева также сообщила, что трое детей заболели на следующий день после заезда в лагерь, что говорит о том, что на отдых их отправили уже с инфекцией. Начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко и заместитель главы Верхней Пышмы по соцвопросам Павел Выгодский по видеоконференцсвязи подтвердили эту информацию.

Сейчас персонал детских оздоровительных лагерей, где произошли ЧП, заново проходит медицинское обследование, в том числе на коронавирусную инфекцию. Лагеря продолжают работать, закрыта только столовая школы №33 в Верхней Пышме, где идут проверки Роспотребнадзора.

– Еще раз обращаю внимание органов местного самоуправления, что в местах отдыха и оздоровления детей санитарные правила должны соблюдаться неукоснительно. Должен быть запас дезинфицирующих растворов, в ежедневном режиме должна проводиться качественная уборка всех помещений. На пищеблоках посуду после ужина следует замачивать в дезрастворах и тщательно промывать. Детей с признаками заболевания возвращать в отряд только после лабораторных исследований. Экстренные извещения направлять в течение двух часов после выявления больных детей – и не только в муниципальные поликлиники, но и сразу в Роспотребнадзор, – подчеркнула Наталья Моисеева.

– В ближайшее время состоится заседание региональной межведомственной оздоровительной комиссии, где еще раз будет подробно обсуждаться произошедшее. До конца текущей недели прошу администрации Екатеринбурга и Верхней Пышмы провести служебные проверки в отношении сотрудников детских оздоровительных лагерей и пищеблоков, привлечь их к ответственности –вплоть до увольнения. Ситуацию держим на особом контроле, – сказал министр.

Юрий Биктуганов напомнил муниципальным властям, что в этом году на детскую оздоровительную кампанию из областного бюджета было направлено порядка двух миллиардов рублей. И если они расходуются неэффективно, то областное министерство образования будет принимать жесткие меры.