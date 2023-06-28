Более 30 преступлений в сфере ЖКХ выявили свердловские полицейские

Подозреваемый продал металлолом, который остался после демонтажа нескольких котельных и автовышки. Фото: Валерий Горелых

За шесть месяцев 2023 года полицейские Свердловской области выявили более 30 преступлений в сфере ЖКХ, 25 из них — коррупция в крупном и особо крупном размере. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказал "Областной газете" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, органы внутренних дел выявили подобные злоупотребления в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Тавде, Полевском, Красноуфимске, Туринске, Красноуральске и других городах.

Так, в Невьянске фигурантом уголовного дела стал 53-летний теперь уже экс-начальник одного из муниципальных бюджетных учреждений. Как сообщили в региональном управлении СКР, он обвиняется в растрате вверенного имущества, а также в совершении кражи. Подозреваемый продал металлолом, который остался после демонтажа нескольких котельных и автовышки на территории муниципального бюджетного учреждения. Сотрудники полиции направили материалы дела коллегам из Следственного комитета, которые после анализа ситуации возбудили многоэпизодное уголовное дело.

"В ходе анализа первичных бухгалтерских документов по отгрузкам, полученных в частных компаниях, представители МВД выяснили, что лом из котельных был сдан на общую сумму порядка 2,5 млн рублей. Полученные денежные средства подозреваемый присвоил и потратил на личные нужды", — рассказал Валерий Горелых.

Доказательства с утвержденным обвинительным заключением СКР направил в суд для рассмотрения по существу.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловская полиция направила в суд дело наркодилеров, у которых изъяли 60 тысяч доз запрещенных веществ.