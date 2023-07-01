Свердловский полицейский спас потерявшуюся при сборе ягод женщину

Свердловские полицейские нашли заблудившуюся на территории лесного массива Пышминского района Светлану Болотину. Женщина перестала выходить на связь 29 июня. Об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Пропавшую женщину в трех километрах от ее вещей обнаружил сержант полиции из подразделения ППС ОВД Пышмы-сельской Евгений Метенев. Любительница ягод находилась в канаве и признаков жизни не подавала, хотя ее громко звали. Представители МВД вынуждены были вести ее под руки до бригады неотложки, так как было очевидно, что пострадавшей требуется медицинская помощь", — отметил полковник Горелых.
45-летняя Светлана Болотина вместе с подругами отправилась за земляникой и клубникой в лес вблизи деревни Чернышово, однако не смогла найти обратную дорогу. Перед этим она сказала дочери по телефону, что плохо себя чувствует, а односельчане рассказали, что ранее у женщины были приступы высокого давления.
В поисковых мероприятиях участвовало порядка 40 представителей МВД, служебные собаки, а также волонтеры и егеря. Сначала силовики нашли рюкзак пропавшей, ее головной убор и ведро с рассыпанными ягодами, а после и саму Светлану.
По сведениям Валерия Горелых, женщину срочно доставили в больницу, где врачи уже проводят необходимый восстановительный курс.
Ранее "Областная газета" писала, что в Верхней Салде полицейский спас из горящей квартиры мужчину и двоих детей.