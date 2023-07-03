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3 июля 2023, 12:55

В Екатеринбурге пожарные дважды спасли котенка

Пожарный с котенком

Сбежавший от огнеборцев котенок прятался под днищем автоцистерны. Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице под капотом автомобиля застрял котенок. Сообщение об этом поступило на пульт пожарной охраны.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, прибывшие на место специалисты вскрыли капот, но котенок убежал. Поиски его не принесли результатов. Огнеборцы вернулись в подразделение.

Вернувшись в пожарную часть, спасатели услышали громкое мяуканье, доносившееся из-под пожарного автомобиля. Под днищем автоцистерны оказался все тот же котенок. Пожарные достали его и передали на передержку волонтерам. Теперь малышу ищут новый дом и любящих хозяев.

Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские пожарные спасли кота, собаку и лосенка.

Областная газета Свердловской области

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