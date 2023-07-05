Уроженец Украины задержан в Екатеринбурге по делу о государственной измене

Мужчина переводил деньги на банковский счет, который используется для сбора средств в поддержку ВСУ. Фото: скриншот видео пресс-службы УФСБ России по Свердловской области

Управление ФСБ России по Свердловской области совместно с челябинскими коллегами из пограничного управления задержали уроженца Украины. Ему предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены, так как он оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такая деятельность направлена против безопасности Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области, в период проведения специальной военной операции 39-летний мужчина переводил деньги на банковский счет, который используется для сбора средств в поддержку ВСУ.

«Совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении УФСБ России по Свердловской области.

Следственное подразделение ведомства возбудило и расследует уголовное дело. Максимальное наказание по статье за госизмену предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Суд избрал подследственному меру пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

Ранее «Областная газета» писала, что в покушении на разглашение гостайны обвиняется бывший сотрудник уральского предприятия.

Еще по теме: