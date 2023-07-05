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5 июля 2023, 13:50

Сотрудники Росгвардии эвакуировали около 40 человек во время пожара в центре Екатеринбурга

Пожарные

Площадь пожара составила около 300 кв.м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Ранним утром 5 июля пожарным Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на перекрестке улиц Гагарина и Первомайской. Горела кровля пятиэтажного дома. Во время патрулирования росгвардейцы, сотрудники вневедомственной охраны, увидели дым на крыше, сообщили о нем в МЧС и начали эвакуировать жильцов своими силами.

Как отмечают в пресс-службе Уральского округа Росгвардии, многие жильцы еще спали — чтобы разбудить их, сотрудникам пришлось стучать в двери. Из дома вывели порядка 40 человек, пострадавших среди них нет.

По словам исполняющего обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслава Новикова, в процессе тушения было создано три боевых участка и развернут штаб для координации действий.

Как сообщили в МЧС, на пожаре были задействованы 16 единиц техники и 44 человека личного состава. В 06:57 по местному времени пожар был локализован на площади 300 кв. м. Для борьбы с огнем на кровле здания использовали высотную технику, а для удаления дыма из подъездов применяли тактическую вентиляцию. Открытое горение пожарные ликвидировали в 07:07.

Ранее «Областная газета» писала, что на Среднем Урале ликвидировано 11 лесных пожаров.

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Областная газета Свердловской области

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