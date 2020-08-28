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Общество / Природа
28 августа 2020, 15:33

У Екатеринбургского зоопарка изменится график работы

белый медведь

Екатеринбургский зоопарк перейдёт на осенний режим работы. Фото: Галина Соловьёва.

С 1 сентября Екатеринбургский зоопарк перейдёт на осенний режим работы. График сократится на один час.

Так, в будни зоопарк будет открыт для посещения с 10:00 до 19:00, а не до 20:00, как сейчас. В выходные и праздничные дни учреждение будет принимать гостей с 10:00 до 20:00, а не до 21:00. Кассы перестают работать за час до закрытия, передаёт пресс-служба зоопарка.

Добавим, в День знаний, как и в другие первые числа месяца, бесплатно посетить зоопарк могут дети до 18 лет, многодетные семьи и студенты очной формы обучения. Постоянным правом посещать зоопарк бесплатно обладают дети до пяти лет, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с одним сопровождающим, дети-инвалиды, инвалиды I группы с сопровождающим, инвалиды II группы, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий и военной службы, ветераны труда РФ и государственной службы РФ.

Кроме того, льготные билеты (150 рублей вместо стандартных 350 рублей) доступны детям от пяти до 18 лет, студентам-очникам, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.

Напомним, Екатеринбургский зоопарк возобновил свою работу 25 июля. До этого он в течение нескольких месяцев был закрыт в связи с ограничениями по коронавирусу.

Добавим, в этом году зоопарк отмечает своё 90-летие. Празднование намечено на 18 сентября. Ранее учреждению передали 5,5 млн рублей, которые были сэкономлены от празднования Дня города.

Областная газета Свердловской области

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