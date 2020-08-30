В начале недели на Средний Урал вернутся дожди

На Средний Урал возвращаются дожди. Фото: Галина Соловьева

Синоптики рассказали, какой погоды ждать свердловчанам в начале предстоящей недели и в первые дни осени. На Средний Урал возвращаются дожди.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 31 августа, в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах области возможны туманы. Температура воздуха ночью составит 11…16 градусов (при прояснении до 6), а днём потеплеет до 17…22 градусов. Ветер западный 3-8, днём с порывами до 13 метров в секунду.

В первый день осени, 1 сентября, синоптики обещают облачность с прояснениями. Ночью и днём в большинстве районов области пройдут небольшие дожди. На севере региона осадки будут сильнее. Ночью столбики термометров опустятся до 8-13 градусов, а днём вновь поднимутся до комфортных 23…28 (на севере будет немного прохладнее – +17…+22). Ветер юго-западный 5-10, днём с порывами до 14 м/с.

К среде в большинстве районов Среднего Урала сохранится дождливая погода. Как и во вторник, на севере области дожди будут сильнее. Ночью – 12…17 градусов (на севере до 7), днём – 19…24, (на севере 12- 17). Ветер западный, северо-западный 5-10, днём с порывами до 14 метров в секунду.

Что касается уральской столицы, то в Екатеринбурге в последний день лета и в первый день осени существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в понедельник составит 14…16 и 19…21 градус, а во вторник 13…15 и 25…27 в ночные и дневные часы соответственно.

А вот днём 2 сентября, в среду, в столице Урала пройдёт небольшой дождь. Ночью – 15…17, днём – 20…22 градуса.

Напомним, ранее сообщалось, что тёплая погода, установившаяся на Урале в конце августа, продержится до 1 сентября. В дальнейшем в регионе ожидается похолодание.