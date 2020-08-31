Минприроды РФ утвердило обновлённые правила охоты

Главы субъектов РФ получат право вводить ограничения на применяемые способы и сроки охоты, как на территории всего региона, так и в отдельных муниципалитетах. Фото: Алексей Кунилов.

Министерство природы РФ утвердило новый приказ о правилах охоты. Для проработки документа привлекались депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, научные работники, эксперты в сфере охотничьего хозяйства, представители регионов, зоозащитных организаций, юристы и сотрудники силовых ведомств.

Согласно сообщению на сайте министерства, в обновлённой редакции правил были исключены спорные положения и нормы, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, например, требования к ночной охоте с обязательным использованием вышек и требования к их характеристикам. Были внесены новые положения для обеспечения безопасности во время охоты (использование одежды со световозвращающими элементами) и повышения эффективности борьбы с браконьерами (запрет перевозки продукции охоты без соответствующих документов).

Кроме того, было достигнуто соглашение в вопросе использования петель, тепловизоров и механических средств во время охоты - в ряде муниципалитетов России применение петельного лова будет запрещено. Также в новой редакции регламентировано использование световых приборов и тепловизоров при осуществлении охоты и установлен порядок перемещения в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах с оружием.

Главы субъектов РФ получат право вводить ограничения на применяемые способы и сроки охоты, как на территории всего региона, так и в отдельных муниципалитетах. Мониторинг практики применения новых правил будет осуществлять Минприроды РФ.

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