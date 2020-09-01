В Свердловскую область идут грозы и сильный ветер. Фото: Алексей Кунилов.

Завтра, 2 сентября, в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 20 м/с. Спасатели предупреждают о непогоде и просят уральцев быть осторожнее.

ГУ МЧС России по Свердловской области советуют гражданам по возможности не выходить из дома и офиса при сильном ветре. Если во время непогоды вы всё же оказались на улице, необходимо держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций.

В грозу тем, кто находится дома, рекомендуют предотвратить сквозняки, которые могут притянуть электрический разряд. Стоит выключить электрические приборы и не пользоваться мобильными телефонами. Автолюбителям советуют прекратить движение, закрыть окна и опустить антенну радиоприёмника.

Также водителей предупредили о возможных размывах дорог, увеличении ДТП и автомобильных пробках во время ливней. "Возможно нарушение транспортного движения в городах со слабой ливневой канализацией. Будьте внимательны и аккуратны за рулём", – говорится в сообщении.

О возникновении ЧП просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Напомним, в августе после обильных дождей улицу Шефскую в Екатеринбурге топило два раза. На затопленном участке дороги сотрудникам ГИБДД даже был ограничен проезд легковых машин. Как выяснилось, причиной ЧП стали ливнёвки. Сегодня стало известно, что в городе сменился директор учреждения, отвечающего за ливнёвки. Так, новым директором МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" стал Вячеслав Черемных.

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