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2 сентября 2020, 11:27

В Свердловскую область придёт первое осеннее похолодание

Осень в городе

2-4 сентября днём ожидается до +11...+16, ночью - до +2...+4. Фото: Галина Соловьёва

С началом осени в Свердловскую область и Екатеринбург придёт похолодание. Вторая половина первой сентябрьской недели будет холоднее на 6-8 градусов.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявляла, что тепло продержится до 1 сентября, 2-4 сентября днём ожидается до +11...+16°С, ночью - до +2...+4°С.

В Екатеринбурге сегодня днём будет ещё +18...+20°С, однако уже к вечеру похолодает до +13°С. По области 2 сентября также действует предупреждение о грозах и ветре до 20 м/с. В конце недели дождей не предвидится.

Добавим, что в начале следующей недели может потеплеть до +20°С, однако затем температура воздуха снова пойдёт на понижение, вероятны дожди.

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Подробный прогноз погода на 2-4 сентября в Свердловской области и Екатеринбурге:

Фото: данные Уральского гидрометцентра

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